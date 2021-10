Procès des attentats du 13-Novembre : "Le premier mot du chirurgien à mon réveil : vous êtes une gueule cassée"

Comme près de 1500 personnes ce 13 novembre, ils assistaient au concert des Eagles of death Metal quand trois terroristes ont fait irruption dans la salle de spectacle, armés de Kalachnikov, avant de faire 130 morts et plusieurs centaines de blessés.

Pierre -Sylvain et Gaëlle ne se connaissaient pas le 13 novembre 2015. Ces deux personnes ont aujourd'hui de terribles points communs : avoir été blessés dans les attentats ce soir-là et avoir vu l'être aimé souffrir, et pour Gaëlle, mourir.

C'est après le désistement à la dernière minute d'une amie de sa femme que Pierre-Sylvain s'est retrouvé en cette soirée d'automne, il y a six ans, au Bataclan. Sur place, il retrouve des copains, des connaissances de bar. "C'était la journée nationale de la gentillesse", se souvient cet homme âgé de 54 ans aujourd'hui, cheveux bruns, barbe poivre et sel. Le couple boit une bière, écoute la musique quand surviennent les premiers coups de feu. "On était à 15 mètres des tireurs. Je me suis retourné pour visualiser d'où venaient les tirs. J'ai plaqué Hélène au sol et je l'ai trainée vers le centre de la salle. On avait un déluge de balles au-dessus de la tête. Je voyais les gens tomber partout."

Les trois tireurs se retrouvent à moins de 10 mètres du couple. "Hélène me dit : 'on va mourir'. Je dis : 'non' mais en vrai, je ne vois pas comment on va s'en sortir". Selon Pierre-Sylvain, il n'y alors que deux options : "Soit on essayait de partir et on se faisait tirer dessus immédiatement, soit on attendait de se faire tirer dessus". Les tirs continuent, s'arrêtent le temps de recharger, puis recommencent. "J'ai compris qu'il exécutait des gens de manière méthodique. Puis il a tiré à nouveau. Il a tiré sur Hélène, j'ai vu une gerbe de sang. Puis moi. J'ai cru que ma tête s'ouvrait en deux. Puis j'ai vu Hélène. Elle n'avait plus de nez, son œil droit avait été explosé. Je lui ai dit : 'ce n’est rien ce que t'as', puis 'ne bouge pas, ils pensent qu'on est morts'."

Les coups de feu s'arrêtent. Pierre-Sylvain et sa femme ouvrent les yeux. "J'étais dans une salle de concert et maintenant, c’était un charnier. Après, il fallait traverser, il y avait un tapis de corps, on était obligé de traverser. Hélène est tombée, je l'ai rattrapée puis portée."

Le couple parvient à sortir de la salle, après 12 minutes en enfer. Hélène et Pierre-Sylvain sont transférés à Percy. Elle est opérée pendant la nuit et part en réanimation après que son pronostic vital a été engagé. Puis son état se stabilise. "Hélène a eu 14 opérations de reconstruction. Elle a retrouvé un visage qu'elle peut montrer, sans susciter des réactions. Elle devra de nouveau être opéré, mais on commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel. Voilà", conclut Pierre-Sylvain dont la cicatrice est pour lui presque invisible.