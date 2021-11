Procès du 13-Novembre : les interrogatoires de personnalité des accusés se poursuivent, non sans difficulté

Au procès des attentats du 13-Novembre, où la personnalité des accusés est évoquée depuis mardi, l'exercice apparaît pour beaucoup difficile et compliqué. Compte-tenu de l'ampleur du dossier et du nombre d'accusés notamment, le président de la cour d'assises spéciale Jean-Louis Périès a décidé de "séquencer" - ou de "saucissonner" comme disent certains - les interrogatoires des 14 hommes aujourd'hui devant la justice. S'il est question de la personnalité en cette semaine du 2 au 5 novembre, les aspects liés à la religion ne seront, eux, abordés qu'en janvier. En février, il s'agira de la période comprise entre le mois d'août et le 7 novembre 2015, puis, en mars, de celle allant du 7 au 13 novembre 2015, avant les expertises psychiatriques prévues en avril…

Barbe et une moustache courte, cheveux courts, le Belge Hamza Attou, 27 ans, qui comparait libre, est le premier interrogé ce mercredi. C'est lui qui, le 14 novembre, avec Mohamed Amri, avait raccompagné Salah Abdeslam de Paris vers la Belgique. Son père, qui a quitté le Maroc pour la Belgique à l'âge de 18 ans, est mort en 2019, il avait 85 ans et 30 ans d'écart avec sa mère. Il a quatre sœurs et avait un frère, mort le 24 décembre 2016 d'un problème cardiaque. L'évocation de son prénom par le président le fait pleurer.

Hamza Attou explique ensuite avoir eu une "bonne enfance", "chouchouté par ses sœurs". Il redouble une classe à l'âge de 12 ans, commence à fumer à 14 ans et à sécher les cours. Il s'oriente vers la menuiserie mais n'apprécie que la pratique et pas la théorie. À 18 ans, il arrête l'école, travaille le week-end sur les marchés. "Avec mon addiction au cannabis (jusqu'à 5 grammes par jour) ça ne suffisait pas. Je me voyais pas demander de l'argent à mes parents pour aller me droguer." Il devient préparateur de commande puis travaille au café de Brahim Abdeslam où il sert des verres, revend le cannabis du patron, et se sert lui-même en shit. "C'est un délit, j'en suis pas fier mais je me voyais pas cambrioler ou voler ou agresser des gens pour pouvoir survivre."

Interpellé le 14 novembre 2015, l'accusé célibataire sans enfant a été remis en liberté en mai 2018 et a tout de suite recherché du travail. Il devient magasinier polyvalent mais est licencié suite à la maladie de Crohn qu'il développe. Amateur de sortie, il reconnaît n'avoir pas respecté son contrôle judiciaire. "Ce qui m'a le plus posé le problème, c'est les heures d'entrée et de sortie. Je me voyais pas faire la fête en début de journée." Et d'ajouter : "Défier la loi n'a jamais été une intention, même si je n'ai pas respecté mon contrôle judiciaire."

"Souvent dans ma vie, j'agis puis je réfléchis. C'est aussi pourquoi je me retrouve ici", explique Hamza Attou, regrettant d'en avoir fait "baver à (sa) famille". Des faits qui lui sont reprochés, il ne pourra pas en dire plus : les interrogatoires des accusés sur le fond du dossier et sur leur rapport à la religion ne sont prévus qu'en 2022. Et quand la première assesseure souhaite l'interroger sur un voyage en Allemagne avec l'accusé Mohamed Amri, le président l'arrête net. Cet aspect, souligne-t-il, ne doit pas être abordé à ce moment.