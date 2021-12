Procès du 13-Novembre : la sœur du terroriste Samy Amimour dit sa "honte" de porter ce nom

Dans l'ouvrage, Azdyne Amimour avait raconté notamment avoir tenté de récupérer son fils en allant le chercher en Syrie. Pourtant, au cours de sa garde à vue qui a débuté le 16 novembre 2015, il avait affirmé être allé en Syrie il y a bien longtemps, en 1968 ou 1969. Un décalage relevé il y a quelques jours dans un article de Libération et dont beaucoup ont parlé dans la salle d'audience. Ce vendredi, au procès, le retraité âgé de 74 ans, cheveux blancs, veste beige et pull jaune, a assuré être bien allé en Syrie pour tenter de ramener son fils et a reconstitué le fil des événements jusqu'aux attaques.

Azdyne Amimour explique ainsi que son fils, né le 15 octobre 1987, a eu "une bonne éducation, un parcours scolaire sans faute, collège, brevet, bac du premier coup et s'est inscrit pour une licence en droit." Sa femme, ses deux filles et Samy vivent à Drancy. Lui fait des allers retours entre la France et la Belgique où il travaille.

"Après tout s'est passé à une vitesse vertigineuse. Il s'est intéressé à la religion. Vers 2012, il a fréquenté la mosquée, a changé sa façon de s'habiller, il mettait un qamis. J'étais inquiet". Puis en septembre 2013, Samy Amimour dit à sa famille qu'il part avec des copains dans le sud de la France. Il embrasse son père. "J'ai un peu tiqué, il ne m'embrasse jamais".

Quelques jours plus tard, Samy Amimour appelle ses parents, dit qu'il est en Syrie, qu'il y fait de l'humanitaire. En juin 2014, Azdyne Amimour part pour tenter de le ramener en France. Il comprend sur place que son fils a rejoint Daech. Et après un séjour de quatre jours et une intoxication alimentaire, il rentre, seul. "Mon fils a été complètement lobotomisé. Là-bas, il était comme sous contrôle".

Plusieurs avocats de la partie civile l'assaillent alors de questions. Me Rimailho lui rappelle que son fils avait été mis en examen en 2012 pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste" et placé contrôle judiciaire. Des éléments témoignant de son attrait pour le djihad et l’organisation Al-Qaïda avaient notamment été retrouvés au cours des perquisitions. Samy Amimour est parvenu à rejoindre la Syrie avant son procès. Me Dewavrin ne comprend pas pourquoi, après qu'il a tenté de ramener son fils de Syrie, il est allé parler à des médias (TF1 et Le Monde) et pas à la police. "Je me suis dit : 'Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, il est déjà là-bas'", répond le témoin.