Procès des attentats du 13-Novembre : l'ancien chef de la BRI raconte l'assaut du Bataclan

C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière que la France ait connu. Ce 13 novembre 2015, en moins d'une heure, plusieurs explosions et plusieurs fusillades sont perpétrées par un commando kamikaze au Stade de France, aux terrasses de plusieurs cafés parisiens et au Bataclan. Bilan : 130 morts et 360 blessés.

Christophe Molmy, alors patron de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), regarde la télévision en famille quand il est alerté des événements. "Ce soir-là, en 33 minutes, Paris a été victime de huit attentats". "Les attaques étaient tellement éparses qu'on ne savait pas exactement où aller", continue le policier. L'équipe passe donc par "le 36", quai des Orfèvres, en plein centre de la capitale. "De là, on peut rayonner partout. On reprend du matériel, un bouclier lourd, des explosifs..."

Le commissaire Molmy et ses hommes sont envoyés rue de Charonne. En route, contre-ordre, direction le Bataclan. Il est 22h10-22h15 quand ils arrivent. "Quand on entre, on a une vision un peu déstabilisante. Parce que d'abord il n'y a pas de bruit, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Il ne s'agit pas de dire aux gens : 'Sortez immédiatement !', car la menace n'est pas imminente. Personne n'est en train de leur tirer dessus, personne ne nous tire dessus. Et surtout, parce qu'on ne sait pas qui est dans la salle", relate le policier.