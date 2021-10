Procès du 13-Novembre : les médecins du Raid et de la BRI racontent "une situation de guerre similaire aux théâtres d'opération"

Ce jeudi en effet, la cour a entendu successivement à la barre les médecins du Raid, Matthieu Langlois et de la BRI, Denis Safran. Les deux spécialistes, qui ne sont pas armés quand ils sont en intervention, ont détaillé leur mission à leur arrivée sur le site du Bataclan. Leur objectif : "mettre en sécurité des victimes, les extraire de la menace et du danger et les confier aux secours."

"Je voudrais préciser le rôle d'un médecin du Raid, le Raid depuis 1993 a intégré dans ses équipes d'intervention au moins un médecin dont le rôle est d’assurer les secours au plus près des équipes en cas de besoin" commence le Docteur Langlois qui était là "lors de l'assaut contre Mohamed Merah et à l'HyperCacher".

Après avoir eu le "feu vert du patron", le Dr Langlois prend la direction du Bataclan. "Le temps du trajet, j'essaie de prendre un peu de recul et de sérénité, je sais que ce sera précieux sur place". À son arrivée, il découvre "des corps sur le trottoir, passage Amelot". Des policiers crient : "Planquez-vous, ça tire".

"Je suis médecin, je ne m'occupe pas de la partie sécurité et intervention. Par contre, je suis obligé d'en tenir compte pour avoir comment on va organiser les secours", précise le médecin du Raid. "Je suis à l'arrière avec le MED2, le patron du Raid et le chef des opérations . Plus on avance, plus la situation de chaos est évidente. La progression est difficile, il y a énormément de corps, il faut trouver la place pour marcher, pour aller jusqu'à la fosse".

L'évacuation des victimes en vie dans la fosse et l'organisation du "nid de blessés" dans l'entrée prend une quarantaine de minutes selon le médecin. Les intervenants ont alors comme information que deux terroristes sont à l'étage, qu'un troisième terroriste pourrait être caché et qu'il pourrait y avoir un colis piégé.

"Le rôle psychologique du médecin est très important. Ça m'a vraiment marqué dans cette nuit-là. L'importance de la confiance que le médecin transmet aux policiers et aux victimes m'a marqué, continue-t-il. Une anecdote :j'ai enlevé mon casque et ma cagoule devant des blessés, ce que je n'aurais jamais dû faire mais ça a été une aide pour moi dans la partie relationnelle que j'ai eu avec les médecins, les policiers et les victimes".

Arrive une nouvelle information : 80 victimes, dont certaines blessées sont sur le toit de la salle de concert. "On se retrouve avec 4 échelles de pompiers, on demande à un binôme de pompiers de faire les descentes, on a des harnais type montagne (..) Il a énormément de monde, blessés et/ou dans une détresse psychologique, il y a urgence à les faire sortir".

Après l'assaut, le Dr Langlois apprendra qu'il n'y a pas de blessés parmi les otages à l'étage. "Un soulagement". La suite : "Je retrouve l'ensemble des médecins du Raid, on est vidés physiquement et psychologiquement. (...) On a fait notre maximum. On repart sur la base, il doit être 2 heures du matin". Son obsession à ce moment-là : se laver, jeter toutes ses affaires et prendre la douche plus longue de sa vie. "C'est une nuit qui nous marquera à vie, on n'est pas des surhommes, on a nos fragilités, on a nos failles. C'est quand même une nuit très marquante."