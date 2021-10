Procès des attentats du 13-Novembre : "Vous allez finir en prison... et après en enfer"

Lahssen a perdu son frère Djalal, 31 ans, le 13 novembre 2015. Les deux hommes s'étaient installés en France "après avoir fait des démarches pour obtenir des papiers et travailler". "Le 13 novembre 2015, vers 20h30, on était ensemble, on a mangé chez mes parents. Djalal part de chez mes parents à Gagny pour aller travailler dans le 95 avant de se faire tuer par ces terroristes !" lâche la partie civile alors qu'une photo de Djalal est projetée sur l'écran géant de la salle d'audience.

Lahssen précise que lui et son frère étaient boulangers-pâtissiers. Ce vendredi 13 novembre 2015, après ce dîner en famille, Djalal a pris le RER E pour se balader à Paris. Il devait prendre ensuite un autre train à la gare du Nord direction le Val-d’Oise où il vit et pour se rendre à la boulangerie le lendemain. "Depuis ce jour-là on n’a rien compris", explique le jeune homme vêtu de noir, barbe, moustache et cheveux courts et brun foncé.

Le samedi 14 novembre, quand il rentre du travail, Lahssen raconte qu'il trouve sa "maman pas bien". "Elle arrivait pas à joindre mon frère, elle m'a dit que je devais partir le chercher. Djalal ne me répond plus au téléphone. Je suis parti au commissariat, j'ai expliqué. Mon père qui a 83 ans était déjà parti chercher mon frère dans le 95 tout seul". Mais Djalal n'est pas chez lui. Lahssen et sa famille apprendront par la suite que Djalal est mort.