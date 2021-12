Procès des attentats du 13-Novembre : le Bataclan était "une cible d'opportunité", selon l'ex-patron de la DGSI

"J'ai servi pendant 40 ans au sein de la police nationale et j'ai lutté pendant 25 ans contre les terrorismes. Ces années ont été marquées par un certain nombre d'attentats qui ont fait de nombreuses victimes. Je pense à toutes ces victimes et je n'oublie surtout pas que le terrorisme islamiste tue d'abord des musulmans dans leur propre pays", indique le spécialiste dans son propos liminaire.

Citant les attaques successives qui ont frappé la France au fil des ans, Patrick Calvar, 66 ans, costume sombre, chemise bleue et cravate, admet que tous ces attentats ont été "des échecs pour les services". "La mission première des services est d'en éviter la commission et nous n'avons pu le faire", regrette-t-il, alors qu'en 2015 la DGSI ne comptait que "3300 enquêteurs". Ils sont aujourd'hui 4700. La porosité des frontières à l'époque n'a pas joué en la faveur des policiers non plus, avec "plus d'un million de personnes qui franchissaient et une absence de contrôle".

Patrick Calvar précise aussi la situation telle qu'elle était en novembre 2015. Onze des personnes impliquées à divers degrés dans les attentats ou leur préparation étaient fichées S avant les attaques : Mohamed Abrini, Osama Krayem, Abdelhamid Abaaoud, les frères Fabien et Jean-Michel Cain, Samy Amimour, Ismaël Mostefai, Foued Mohamed Aggad, Chakib Akrouh, Abdellah Chouaa, et Najim Laachraoui. Pour la coopération internationale, la DGSI avait alors des relations avec plus de 100 pays. En novembre 2015, 1215 signalements avaient été faits aux autorités turques.