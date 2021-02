Procès des policiers de la Bac 18 : "Avant je n'avais pas conscience de la gravité du blanchiment"

"SI c'était à refaire, vu la tournure que ça a pris, je ne le referais jamais. Ces agissements ne sont pas compatibles avec la fonction de policier mais comme ces fonds viennent de commerçants et pas de trafiquants, concède Karim M. alias Bylka, depuis le box et au 4e jour de son procès … Pour moi, à cette époque-là, ça ne m'a pas trop interpellé. Après, avec le temps, j'ai conscience que c'est un délit et je n'aurais jamais dû faire ainsi avec ma fonction de policier".

Jugé aux côtés de 5 anciens collègues de la BAC 18 et de deux ex-indics, qui eux comparaissent libres, Bylka (pour "Kabyle" en verlan), est notamment poursuivi pour corruption, trafic de stups, faux en écriture et blanchiment. Et c'est sur ce dernier point que s'est penché le tribunal ce mardi. Entre 2015 et le 11 juin 2019, date de son interpellation, Karim M., 47 ans, n'a fait aucun retrait bancaire. Il ne réglait que ses charges courantes en cash. Il disposait toujours d'espèces sur lui qu'il essayait de transformer en chèque ou virement.