Procès des policiers de la BAC 18 : des peines allant jusqu'à huit ans ferme requises

Pour le ministère public, pas de doute, les policiers jugés depuis le 3 février dernier et jusqu'au 12 sont des "ripoux". À commencer par Karim M., alias "Bylka", considéré comme le maître d'œuvre de ce système et contre lequel il a requis ce jeudi la plus lourde peine : "Huit ans d'emprisonnement, maintien en détention, interdiction définitive d'exercer sa fonction de policier".

À l'encontre des cinq autres policiers qui sont poursuivis selon les cas pour faux en écriture publique, corruption, trafic de stups ou encore violences, le parquet a requis des peines allant de 12 mois d'emprisonnement avec sursis à 3 ans avec sursis.

Le parquet a considéré qu'ils étaient pour la plupart "co-acteurs" du système mis en place par Bylka. En premier lieu Aaron B., perçu comme "l'adjoint" du Kabyle.

Le ministère public a également requis 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois assortis d'un sursis probatoire et interdiction de se rendre sur Paris à l'encontre de l'informateur Abdoulaye D. jugé pour trafic de stupéfiant et 5 ans d'emprisonnement et maintien en détention à l'encontre de l'indic Ahmad M. poursuivi pour corruption et trafic de stupéfiants.