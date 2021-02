Procès de policiers de la BAC parisienne : suspecté d'être un "ripoux", le principal prévenu met en cause sa hiérarchie

Petit, costaud, cheveux ras poivre et sel et vêtu d'un t-shirt gris près du corps, Karim M., alias Bylka (Kabyle en verlan), considéré comme le principal protagoniste de cette affaire de "ripoux", a d'abord décliné son identité avant d'expliquer pourquoi il avait choisi cette vocation.

Il est le seul des six policiers à être dans le box. Ce mercredi, le procès Karim M. et de cinq de ses anciens collègues soupçonnés d'avoir racketté des dealers, placé de la drogue sur des suspects ou bidonné des procès-verbaux a débuté devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Aux côtés des "baqueux", deux informateurs, eux aussi poursuivis pour corruption notamment.

À l'époque, Bylka omet de préciser à sa hiérarchie qu'il a été condamné par le passé. D'abord en 1998, pour des violences ayant entraîné une infirmité permanente à l'encontre d'un automobiliste et pour des faits de rébellion contre un policier. La préfecture de police ne l'appendra qu'en 2007, et le policier a été relaxé en conseil de discipline.

Très bien noté par ses supérieurs par la suite, Bylka a pourtant été mis en examen en 2019 pour des faits graves. Des anonymes du quartier avaient alerté la commissaire en lui disant qu'il y avait "des ripoux dans sa BAC". Un collègue à bout a lui aussi dénoncé Bylka peu après.

Ainsi, pour ne pas être interpellés, les trafiquants devaient "payer l'assurance" à Karim M.. Le policier est aussi accusé d'avoir bidonné des PV, remplacé de la cocaïne par de la "pâte de dattes", volé du cash, des stups et des objets de valeur comme une Rolex. L'argent est ensuite blanchi, ou dépensé. Pas de retrait bancaire pour Bylka ou de paiement en carte. Des travaux dans les biens immobiliers aux billets d'avion, tous les frais de Bylka sont payés en cash. Avec les primes pourtant, Bylka ne touchait que 2400 euros, et selon lui, ses parents lui donnaient entre 500 et 1000 euros par mois pour "améliorer son quotidien".

Quant aux neuf téléphones découverts au cours des perquisitions, Karim M. explique : "C'est des téléphones que j'ai récupérés sur la voie publique, quand les guetteurs des sites de trafic les abandonnent. Quand on vient pour les interpeller, ils se débarrassent de ces téléphones et à proximité il y a en général des recharges. J'ai essayé de les donner à des services plus hauts dans les commissariats mais ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas". "J'ai rien révolutionné dans la police, c'était une pratique qui était faite avant moi et que j'ai reproduit tout simplement, même si j'aurais pas dû", concède-t-il, sans convaincre la présidente.