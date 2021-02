Procès des policiers de la BAC 18 : pour la défense, "le sort de Karim M. était scellé avant l'enquête"

Ils ont tous dénoncé successivement la "sévérité du réquisitoire", réquisitoire s'appuyant pour la plupart des avocats sur "des approximations", "des interrogations" ou encore "des rumeurs". Jeudi, le ministère public avait requis des peines de 12 mois avec sursis à 8 ans ferme à l'encontre de six policiers de la BAC du 18e arrondissement et leurs indics.

Me Daniel Merchat, qui défend l'un des baqueux, avait dit jeudi que la BAC du 18e n'était pas celle de "Privas"; Me Anne-Laure Compoint, qui défend deux policiers, a évoqué "les objectifs" des chefs, auxquels sont ajoutés "un préfet de police", Didier Lallement, et une maire de Paris, Anne Hidalgo, qui souhaitent à tout prix une capitale "propre" pour "les JO 2024", avec un nettoyage de ce qui est connu comme la "colline du crack". Les avocats de Karim M., alias "Bylka", considéré comme le principal protagoniste dans cette affaire de ripoux, ont été aussi dans ce sens, parlant d'un quotidien dans le quartier de la Goutte d'Or fait de "violence" et "de drogue" auxquels doivent faire face chaque jour des policiers dépourvus de moyens et d'effectifs.

Les robes noires ont également pointé le manque de preuves dans ce dossier. "Je ne vous cache pas que les réquisitions à 8 ans de détention m'ont surpris, des réquisitions d'une extrême sévérité. Au-delà du quantum de la peine, cette sévérité s'appuie sur des interrogations, des paroles, ou des accusations qu'il faut recevoir avec prudence", a ainsi insisté Me Maisonneuve, l'un des avocats de Bylka au début de sa plaidoirie.

"On dit à Karim M. : vous avez été condamnés deux fois (il a été condamné avant son entrée dans la police en 2003 pour violences et outrages, ndlr) dans le passé et vous n'auriez pas dû rentrer dans la police. On a l'impression que Karim M. avait dès l'origine l'idée de faire des affaires en rentrant dans la police, ça n'est pas raisonnable", a estimé son défenseur. Jeudi, la substitut du procureur avait dit au sujet de Bylka qu'il avait "infiltré l'institution policière pour mieux s'en servir de l'intérieur et poursuivre son chemin de délinquant".