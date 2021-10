Nicolas Sarkozy forcé de témoigner au procès des sondages de l'Élysée : retour sur les grandes dates de l'affaire

Celui-ci les aurait ensuite revendus à l'Élysée entre 2007 et 2009, avec un bénéfice d'environ 1,4 million d'euros, soit entre 65% et 70% de marge. Retour sur les grandes dates de cette affaire dans laquelle cinq ex-proches de l'ancien chef de l'État sont jugés depuis lundi à la 32ᵉ chambre du tribunal de Paris.

C'est la Cour des comptes qui la première, donne l'alerte, dans un rapport publié en juillet 2019. Celle-ci épingle alors une convention de fourniture de sondages signées en 2007 entre l'Élysée, représentée par la directrice de cabinet Emmanuelle Mignon, et une société de Patrick Buisson, et qui ne respecte pas les règles de concurrence.

Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris le mois suivant. Le 19 décembre 2012, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel, autorisant ainsi l'instruction. En janvier 2013, le parquet étend la saisine du juge d'instruction à tous les marchés conclus entre l’Élysée et neuf instituts de sondage entre 2007 et 2012.

Le 29 juillet 2015, Patrick Buisson est mis en examen pour recel de favoritisme, abus de biens sociaux et détournement de fonds publics. Deux mois plus tard, un proche de Nicolas Sarkozy, le conseiller en opinion Pierre Giacometti, l'est à son tour pour recel de favoritisme. Leurs recours sont rejetés par la cour d'appel de Paris onze mois plus tard.

Au début de 2016, l'ex-secrétaire général de l’Élysée Claude Guéant, l'ancienne directrice de cabinet Emmanuelle Mignon, les anciens conseillers Julien Vaulpré et Jean-Michel Goudard sont mis en examen pour favoritisme ou complicité de ce délit. L'institut de sondages Ipsos, dirigé par Pierre Giacometti jusqu'en 2008, et les sociétés de Patrick Buisson (Publifact puis Publi-Opinion) et de Pierre Giacometti (Giacometti Peron devenue No Com) sont également poursuivies.