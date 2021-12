Procès du 13-Novembre : possible suspension à la reprise en raison de la contamination d'Abdeslam au Covid-19

Le temps que l'examen soit pratiqué et que les résultats en soient connus, le procès devrait ainsi être reporté au jeudi 6 au mieux, indiquent plusieurs sources à LCI confirmant une information de France Inter. Les interrogatoires prévus les 4 et 5 janvier seront reportés à une date ultérieure.

Salah Abdeslam est détenu pendant la durée de l'audience dans la prison de Fleury-Mérogis, au sud de Paris. Il est à l'isolement mais est en contact avec les surveillants notamment lors de ses déplacements vers la cour de promenade et à l'occasion de la livraison de ses repas. Plusieurs foyers de contaminations y ont été détectés et un dépistage massif des détenus et du personnel est en cours jusqu'à lundi, selon une source syndicale.

La cour d'assises spéciale juge depuis le 8 septembre et jusqu'à fin mai 20 accusés, dont 14 présents à l'audience, soupçonnés d'être impliqués à divers degrés dans la préparation des attaques djihadistes les plus meurtrières jamais perpétrées en France. Le secret médical ne permet pas de savoir si les accusés sont vaccinés ou non. Sur les 14, trois comparaissent libres et onze sont dans le box. Au regard de la propagation du variant Omicron, il n'est dont pas exclu que d'autres accusés soient eux aussi touchés par le virus dans les prochaines semaines.

Actuellement, des clusters ont été identifiés dans plusieurs prisons françaises. Au niveau national, 370 contaminations ont été détectées parmi les quelque 70.000 détenus et 448 au sein du personnel (sur environ 40.000), d'après un bilan du ministère établi au 27 décembre.