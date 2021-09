Procès du 13-Novembre : "Nous étions cinq amis ce soir-là, je suis seule ce soir à la barre"

Des témoignages spontanés, des lectures et une partie civile qui au dernier moment a renoncé, malgré sa présence dans la salle. Ce mercredi, au procès des attentats du 13 novembre, les dépositions des parties civiles se sont poursuivies avec celles des victimes de la dernière explosion du Stade de France et celles qui se trouvaient au restaurant Le Carillon, dans le 10e arrondissement.

"Je me bats encore pour elle, pour qu'elle ait une vie meilleure. Si j'avais été intelligent, je me serais suicidé", poursuit-il après avoir annoncé que ses projets d'enfants avaient été réduits à néant après le drame. "Parce que c'est facile de se reposer. On se met une balle dans la tête on se repose, c'est la solution de facilité".

Il raconte s'être occupé d'elle depuis "comme d'un nourrisson", "un bébé de 60 kilos" qu'il faut porter, laver et nourrir. "Les médecins, ils m'ont dit que la femme serait un légume", ajoute-t-il devant son épouse dont on ne sait pas si elle comprend ce qu'il dit.

Florian, lui, était à la terrasse du Carillon le soir des attentats. Le jeune homme a aujourd'hui 30 ans, il est avocat. Il explique avoir "rencontré" la mort ce soir-là, l'avoir "sentie". "Je m'estime très chanceux d'être vivant aujourd'hui".

Il se remémore ensuite la "déflagration", "les tirs en rafale". Et ne peut retenir ses larmes : "Je me jette par terre, J'espère que tout le monde a pu faire pareil. J'essaie de me cacher derrière un piano, mais je suis assez grand donc j'étais très mal caché", continue Florian. "Les rafales continuent. On attend, on commence à se dire que c'est fini, que c'est ce soir-là, qu'on ne va pas rentrer chez soi. Je me suis demandé ce que ça pouvait faire comme douleur. J'étais sûr que j'allais me prendre une balle donc je l'attendais".

Puis vient le silence. Florian rouvre les yeux. Là, il voit l'assaillant, entend des "bruits saccadés". "Il achevait des gens". Puis les terroristes repartent. "Ça sent la poudre, une odeur affreuse, puis ça sent le sang. Vous savez le goût un peu métallique. Puis, il y a eu les premiers cris, après 30 secondes de silence. C'est atroce. On patauge dans le sang", se souvient le trentenaire. En quittant les lieux, Florian passe devant la terrasse, voit "les corps, les tables retournées, les dégâts". "C'était une scène d'horreur", conclut-il.