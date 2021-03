Saccage de l'Arc de Triomphe : "C'était "l'hystérie totale à l'intérieur, la fin du monde"

Valentin N. né en 1996 dans le Morbihan indique lui avoir "rejoint un ami" au monument. Mains croisées devant lui, brun, veste marron, il reconnaît avoir de la "sympathie pour les Gilets jaunes" et explique être venu ce 1er décembre pour prendre des photos. "Ensuite avec les lacrymos, ça a été le mouvement de panique, on est monté pour se protéger". Sur les dégradations commises, il déclare : "Moi j'étais pas d'accord, mais c'était trop tard".

Melvyn A. a été interpellé et placé en garde à vue le 1er décembre pour avoir volé des bouteilles d'alcool au Monoprix, rue de la Boétie. S'il est poursuivi aujourd'hui, ce n'est pas pour ces faits mais parce que son ADN a été retrouvé sur un extincteur avec lequel il a notamment tapé dans une porte de l'Arc de Triomphe. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux et certains médias en 2018. Tout juste majeur à l'époque des faits, le prévenu a indiqué qu'il ne savait même pas ce qu'était les Gilets jaunes à l'époque sinon une "histoire de carburants". Il assure être entré dans le monument par "curiosité pour voir ce qu'il se passait". "C'était l'hystérie totale à l'intérieur, la fin du monde. J'ai été pris par le mouvement de foule" C'est la première fois que je voyais autant de haine" continue d'une voix à peine audible le jeune homme, cheveux bruns, courts, enveloppé dans sa doudoune longue. Le jeune garçon parle d'"adrénaline". Il a passé deux mois en détention provisoire pour ces faits.

Dernier prévenu entendu ce lundi, Hamza C, né en 1997, et dont le casier comporte plusieurs mentions notamment pour stupéfiants. Lui, affirme être arrivé vers 19h sur place et "avoir retrouvé des connaissances". Son ADN a été découvert sur un morceau de statue du monument et c'est en juin 2019 qu'il apparaît dans le dossier. Pourtant, le prévenu assure n'avoir jamais touché l'œuvre d'art et évoque un éventuel "postillon" pour justifier la présence de son Adn sur l'objet. Selon lui, quand il est arrivé, les casseurs n'étaient plus là. "Je me suis promené dans l'Arc de Triomphe, je marchais. Tout était déjà saccagé. Tout était déjà cassé. Y'avait plusieurs profils différents. C'était calme, il y avait des couples qui se prenaient en photo. Certains se disputaient, d'autres fouillaient. C'est comme s'ils cherchaient les restes des casseurs". Comme les autres prévenus ce lundi, il dit s'être réfugié dans le monument pour échapper aux jets de bombes lacrymogènes des forces de l'ordre et avoir été "choqué" par la situation à l'intérieur

Les autres prévenus, parmi lesquelles deux femmes, doivent être interrogés mardi. Le début des plaidoiries et les réquisitions sont prévues pour mercredi, en attendant la décision vendredi.