Procès filmés, travail des détenus... Feu vert de l'Assemblée au projet de loi Dupond-Moretti

Le pari est loin d'être gagné. Si le garde des Sceaux veut, selon ses termes, redonner "confiance dans la justice", il devra réussir ce tour de force sans les voix de la gauche ni de la droite. Ce mardi, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi Dupond-Moretti et ses mesures de l'enquête à la détention, dont l'examen a été percuté par l'actualité sécuritaire. Le texte, accompagné d'un volet organique, a été validé en première lecture par 342 voix pour, celles de la majorité LaREM-MoDem-Agir, 105 contre, et 96 abstentions. Il devrait être examiné au Sénat en septembre.

Que prévoit le projet de loi phare du ministre de la Justice et ancien avocat ? Le texte vise à reconquérir les Français, dont un sur deux n'a plus confiance dans l'institution judiciaire selon les sondages. Pêle-mêle, cette réforme prévoit des droits renforcés dès l'enquête préliminaire, le secret des avocats élargi ou encore la fin des réductions de peine automatiques. À cela s'ajoute aussi la généralisation des cours criminelles, sans jury populaire, pour désengorger les assises.

Parmi les autres mesures, l'enregistrement et la diffusion à la télévision des procès sont aussi au menu : "Se faire une émission sur mesure, ce sera sans nous", a lancé Ugo Bernalicis (LFI) au médiatique ministre, qui vante de son côté "une petite révolution" dans le fait que "la justice rentre dans le salon des Français". À un an de l'élection présidentielle et à moins d'un mois des régionales, le projet reste chahuté par les différents partis de l'opposition. Du côté de la gauche, on se prononce majoritairement contre une réforme vue comme "flattant l’opinion" et versant dans la "surenchère sécuritaire".