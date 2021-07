Procès Troadec : la défense demande aux jurés de ne pas condamner Hubert Caouissin à la perpétuité, le verdict attendu mercredi

Hubert Caouissin passera-t-il le reste de ses jours en prison ? Ce mercredi, après 13 jours d'audience et avant que la cour d'assises de Loire-Atlantique ne se retire pour délibérer, Hubert Caouissin a déclaré :"Je regrette infiniment ce qui s’est passé à Orvault et après. Je demande pardon à toutes les personnes qui ont été affectées par cette tragédie. Je demande pardon à Sébastien, je demande pardon à Charlotte, je demande pardon à Pascal, je demande pardon à Brigitte". Un peu plus tôt, ses avocats ont imploré les jurés d'avoir le "courage" de ne pas condamner à perpétuité cet homme à la "paranoïa atroce", jugé pour avoir tué la famille Troadec à coups de pied de biche avant de démembrer leurs corps.

"Hubert Caouissin est dans une cage, il est dans une cage mentale, dans une cage d'obsession et de délire. Il n'a pas choisi de tuer ses victimes. Il n'était pas libre, il était pris dans cette paranoïa atroce. Vous devez en tenir compte", a lancé son avocat Me Thierry Fillion, devant la cour d'assises de Loire-Atlantique.

Mardi, le ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de période de sûreté, à l’encontre du quinquagénaire au crâne dégarni, jugé pour le meurtre de Brigitte et Pascal Troadec (49 ans) et de leurs enfants Charlotte (18 ans) et Sébastien (21 ans) à coups de pied de biche, à leur domicile d'Orvault, près de Nantes, dans la nuit du 16 au 17 février 2017. Dans sa ferme du Finistère, Hubert Caouissin avait ensuite dépecé minutieusement les corps au couteau de cuisine pendant trois jours, jetant les muscles et les viscères dans des ronciers, dans l'espoir qu'ils soient mangés par des animaux sauvages, et incinérant les os, la peau et le gras dans sa chaudière.