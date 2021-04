Projet d’attentat dans l'Hérault : ce que l'on sait sur les derniers éléments de l'enquête

Les autorités ont trouvé caché dans sa chambre un sabre, mais aussi des bouteilles remplies de billes qui auraient facilement pu service d'explosifs. Le Parquet national antiterroriste a ouvert, dimanche, une enquête préliminaire pour "association de malfaiteurs terroriste" et pour "détention et fabrication d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste" afin de déterminer la nature du projet éventuel.

Cinq femmes dont une mineure ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier populaire de la Dévèze, au sud-est de Béziers. L'une d'entre elles, âgée de 18 ans, de confession musulmane et jusqu'alors inconnue des autorités est soupçonnée d'avoir voulu commettre une action violente visant les fidèles d'une église de Montpellier, sans doute précisément en ce lundi de Pâques. Les quatre autres femmes interpellées, la mère et trois sœurs de la personne initialement visée par l'opération, l'ont été parce qu'elles étaient présentes au domicile de la première.

D'après nos informations, la terroriste présumée, en garde à vue, semble totalement dépassée et ne réalise pas la gravité des faits qui lui sont reprochés. Le Parquet antiterroriste a décidé ce lundi de prolonger de 48 heures les gardes à vue de la jeune fille de 18 ans soupçonnée d'avoir voulu commettre un attentat et de trois autres femmes de sa famille. La cinquième, qui est mineure, a été relâchée ce lundi.

Présente pendant l'interpellation, une voisine, encore sous le choc, raconte la scène : "On les a vus toquer fort dans le porte de la voisine, à un moment donné ils étaient obligés de casser la porte et c'est là qu'on a entendu les femmes criées. Ça nous a fait peur, car on aurait pu avoir quelque chose dans l'immeuble et mourir explosé", raconte une voisine.

Dans ce quartier populaire de Béziers, personne n'avait réalisé la radicalisation de la jeune femme. "On est choqué, car ce sont des gens qu'on voit tous les jours", confie un voisin.