Propos homophobes d'un policier à Paris : l'IGPN saisie, une enquête pénale ouverte

Les propos tenus ont suscité une vive indignation. "Une vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux montrant le contrôle d'un

individu à Paris 18e. Le préfet de Police va saisir l'IGPN suite aux propos homophobes tenus par l'un des policiers intervenant", a informé la préfecture de police de Paris dans un tweet. Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a indiqué de son côté avoir ouvert vendredi 26 février une enquête du chef d'injure publique à caractère homophobe, confiée à "la police des polices".

Dans la vidéo en question, visionnée plus de 560.000 fois et filmée par un riverain dans la soirée du lundi 22 février, dans le quartier de La Chapelle, on voit deux policiers interpeller un homme noir en bas d'un immeuble. D'après le témoin de la scène, un groupe de jeunes était "en train de tourner un clip, quand les policiers ont débarqué". L'individu se montrant récalcitrant, l'un d'eux le menace et répète à plusieurs reprises des propos homophobes ("ferme ta g*****, je t'e*****, t'es pas un homme, t'es un petit p***").