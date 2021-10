Prostitution des mineurs, "proxénétisme de cité"... La traite et l'exploitation d'êtres humains augmente en France

Ces dernières années, le nombre de personnes condamnées pour des infractions de traite et d'exploitation des êtres humains a en revanche progressé : elles étaient 993 en 2019, soit 46% de plus qu'en 2016. Mais l’ensemble des "données enregistrées par les institutions" seraient sous-estimées car elles "ne reflètent que la partie visible de la traite et l’exploitation des êtres humains", nuance le SSMSI. Selon une enquête sur les victimes de traite citée par l'analyse ministérielle, "en 2020, seules 28% des victimes accompagnées par les associations ont déposé plainte".

En 2019, 933 procédures pour traite ou exploitation d'êtres humains ont été ouvertes par les services de police et de gendarmerie, contre 710 en 2016. En revanche, les nombres de procédures ont chuté à 772 en 2020, "probablement en lien avec la crise sanitaire et les différents confinements", suggère le SSMSI dans son analyse. Le nombre de "victimes, mis en cause et personnes poursuivies et condamnées" a aussi diminué sur l'année passée.

C’est la première fois qu’un rapport ministériel s’attelle à ce fléau : un service dépendant du ministère de l'Intérieur a indiqué dans une étude publiée ce vendredi 22 octobre que les infractions de traite et d'exploitation des êtres humains enregistrées en France avaient bondi ces dernières années, exception faite de l’année 2020. Elles ont ainsi augmenté de 31% entre 2016 et 2019, soit avant la période particulière de crise sanitaire, précise ce rapport du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), le premier sur cette thématique.

Plus de la moitié des procédures en question sont ouvertes pour proxénétisme, faisant des victimes de plus en plus jeunes. La part de mineures parmi elles a plus que doublé en l'espace de quatre ans : elle est passée de 12% à 33% entre 2016 et 2020, relève le rapport. Le SSMSI a recensé 400 victimes l’année passée, contre 116 quatre ans auparavant. "Depuis 2018, le phénomène de l'exploitation sexuelle de personnes mineures ou jeunes majeures de nationalité française augmente", en particulier chez les jeunes filles, commente l'étude. Un constat également partagé "par les forces de l'ordre et la société civile" depuis 2017, estiment les auteurs.

En juillet dernier, un groupe de travail sur la prostitution des mineurs, mis en place par le secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, révélait dans un rapport que le nombre de mineurs prostitués en France étaient estimés par les associations entre 7000 et 10.000, même si ces chiffres restaient approximatifs et peut-être sous-évalués. Les mineurs les plus touchés sont des jeunes filles de 15 à 17 ans, souvent en rupture familiale. Près de la moitié des victimes ont par ailleurs subi des violences intrafamiliales et/ou sexuelles pendant leur enfance.