Scandale des prothèses mammaires PIP : indemnisation en vue pour des centaines de victimes

"Nous sommes ravis de ce dénouement qui met définitivement fin aux doutes sur la responsabilité de TÜV", a réagi dans un communiqué Me Olivier Aumaître, avocat d'environ 20.000 victimes. "Après dix ans d’attente et de combat acharné, le certificateur allemand devra indemniser intégralement les victimes."

Ce scandale sanitaire avait éclaté à la suite d'un contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en mars 2010. C’est donc confirmé, l’organisme a manqué de vigilance lors de la certification des prothèses de la société varoise PIP au cours de ses treize contrôles dans les locaux de l’entreprise, réalisés entre octobre 1997 et janvier 2010.

Les implants, fabriqués à partir d’un gel non conforme, artisanal et bon marché à la place du gel en silicone requis, avaient alors reçu le marquage CE et avaient pu être commercialisés dans plus de 70 pays. Aujourd’hui, 400.000 femmes sont porteuses des prothèses de la société dans le monde. La société PIP, quant à elle, a été condamnée en 2016 pour “tromperie et escroquerie".

Après une série d’allers-retours judiciaires et de décisions contradictoires, cette condamnation confirme cette fois l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu en février dernier, qui confirmait déjà la responsabilité de la société allemande dans le même dossier, mais auprès de 13.000 autres victimes.