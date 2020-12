Un tireur sportif déjà connu de la police : ce que l'on sait du forcené qui a abattu trois gendarmes

C'est le plus tragique événement impliquant les forces de l'ordre depuis des années. Alors qu'ils intervenaient pour des violences intra-familiales à Saint-Just dans le Puy-de Dôme, trois gendarmes ont été tués et un quatrième blessé par un forcené dans la nuit de mardi à mercredi. Ce dernier a finalement été "retrouvé mort" dans sa voiture, a indiqué en milieu de matinée le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, sans préciser les circonstances de la mort du suspect. A priori, il s'agirait d'un suicide, a-t-on ajouté dans son entourage.

L'auteur des tirs qui ont blessé mortellement les militaires, âgé de 48 ans, était connu de la police et de la justice pour des faits de droit commun, liés notamment à des différends relatifs à la garde d'enfants, ce dernier étant remarié, selon nos informations. Fils de militaire et tireur sportif, il possédait plusieurs armes dont des armes lourdes qui ont été découvertes chez lui. Selon des témoignages recueillis à Ambert - non loin de Saint-Just - le forcené, qui "se trimbalait toujours avec une arme", était aussi connu du milieu des chasseurs. Il avait, dit-on encore de lui sur place, le profil du "mec imprévisible et violent".