"Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?" : le tournage stoppé après un accident mortel

Selon Le Parisien , le conducteur de l'autre voiture aurait tenté de dépasser un autre véhicule et a percuté la voiture des techniciens qui arrivait dans l'autre sens. "La collision a été latérale à un carrefour. Les deux voitures sont détruites", rapporte une source proche du dossier à La Nouvelle République . Jacques Proust, maire de Pouant, a affirmé au micro de France Bleu qu'il s'agissait d'une zone connue pour sa dangerosité. "Il y a déjà eu des précédents ici. Il y a des panneaux Cédez-le-passage, mais peut-être qu’il faut mettre des Stop, j'ai rendez-vous avec le département lundi, on en parlera", a-t-il témoigné.

D'importants moyens de secours ont été engagés sur les lieux : six véhicules de pompiers de quatre casernes, deux Smur et un hélicoptère de l'HéliSmur. Le tournage est interrompu, a annoncé la mairie de Châtellerault, où se déroulait le tournage de la suite du film. L'enquête sur les circonstances de la collision a été confiée à la brigade de gendarmerie de Loudun.

Dans une story sur Instagram, l'actrice Frédérique Bel, qui partage l'affiche avec Christian Clavier et Chantal Lauby, a pris la parole pour répondre à l'inquiétude des fans. "Merci pour vos messages. Oui, je suis vivante et non je ne faisais pas partie de l'accident qui endeuille notre tournage", a-t-elle écrit. "Mes pensées et mon chagrin pour leur famille."