Qu’est-ce que le rançongiciel, qui se cache derrière de plus en plus de cyberattaques en France ?

Les hôpitaux de Dax et de Villefranche et la Mutuelle nationale des hospitaliers en l’espace d’une semaine, la municipalité de Marseille à la veille du premier tour des municipales, le CHU de Rouen ou encore le groupe M6 fin 2019… Les attaques informatiques par rançongiciel se sont multipliées en France depuis deux ans. En seulement un an, elles ont augmenté de 255% selon l’Autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), passant de 54 attaques rapportées en 2019 à 192 attaques en 2020. "Les rançongiciels représentent actuellement la menace informatique la plus sérieuse pour les entreprises et institutions, par le nombre d’attaques quotidiennes et leur impact potentiel sur la continuité d’activité", s’inquiète l’Anssi dans un rapport publié début février. En quoi consistent ces attaques ? Pourquoi sont-elles plus nombreuses ? Que deviennent les données piratées ? Coup de projecteur sur ce logiciel malveillant, pris très au sérieux.

Un rançongiciel, contraction de rançon et de logiciel et dérivé de l’anglais ransomware, désigne un logiciel qui s’infiltre dans un disque dur, bloque ses données en les chiffrant et qui demande une rançon en bitcoins en contrepartie de la délivrance d’un mot de passe servant à les déchiffrer. Dans chaque cas de figure, une rançon est demandée. "Le but est de récupérer de l’argent, nous sommes dans une logique mafieuse", avance Frédérique Duflot de la société EXAMIN, dédiée à la cybersécurité des entreprises. Pour parvenir à accéder à un système informatique, le rançongiciel peut par exemple utiliser la méthode du phishing (ou de l’hameçonnage), qui consiste pour la victime à cliquer sur un mail piégé. "Si l'on regarde de plus près le piratage, c'est souvent quelque chose de très bête : quelqu'un qui a cliqué sur un mail de phishing et qui a installé un ransomware, un mot de passe faible, un mot de passe par défaut pas changé…" souligne Corinne Henin, experte indépendante en cybersécurité.

L’augmentation des attaques par rançongiciel, relevée par l’Anssi, s’explique tout simplement par le fait que le cybercrime paie. Ces attaques se révèlent ainsi très rentables par rapport au coût de leur mise en œuvre. "De mars à juillet 2020, Netwalker aurait généré 25 millions de dollars, tandis que Ryuk aurait accumulé 150 millions de dollars depuis ses débuts en 2018", selon l’Anssi, citant deux rançongiciels particulièrement rentables. "Le cybercrime reste très rentable. Bien plus rentable que d’aller en bourse et moins dangereux que de vendre de la drogue", relève Frédérique Duflot. Selon lui, les pirates ont également plus de moyens à leur disposition, avec un bitcoin aujourd’hui au plus haut : mardi 16 février, il passait la barre des 50.000 dollars pour la première fois. "Ceux qui en détiennent depuis longtemps ont davantage de moyens aujourd’hui", résume le spécialiste. Dans ce contexte, l’Anssi s’inquiète que cette rentabilité "laisse présager une constance, si ce n’est une hausse, de la menace liée aux rançongiciels dans les années à venir".

Pour diriger ce type d'attaque, les pirates ont plusieurs modes opératoires à leur actif. Toujours dans son rapport de février, l’Anssi indique que "l’écosystème cybercriminel est constitué de vendeurs et d’acheteurs de biens (codes malveillants, accès compromis, données personnelles volées, etc.) et de services (location d’infrastructures de déni de service, d’anonymisation, etc.)". Et que "les opérateurs de rançongiciel peuvent sous-traiter une grande partie des ressources et outils nécessaires à la réalisation de leurs opérations".

Concrètement, des plateformes comme Ryuk, qui est derrière l’attaque de l’hôpital de Villefranche, collaborent avec des pirates "cyber-affiliés". "Les cybercriminels louent les services de la plateforme, travaillent en groupe et se partagent la rançon", selon Gérôme Billois, associé cybersécurité du cabinet de conseil Wavestone. Une fois l’attaque réalisée et la rançon payée, la plateforme en question reverse alors 30 à 40% de la somme aux cyberattaquants, précise-t-il. Et puis, une certaine solidarité peut naître parmi les pirates, qui cherchent à développer de nouvelles compétences et de nouveaux réseaux. Comme le décrit l’Anssi, "plusieurs groupes d’attaquants spécialisés dans les rançongiciels créent des partenariats pour partager des conseils, des informations, des codes ou encore des techniques".