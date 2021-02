"Quand je me suis retourné, mon fils était par terre" : le témoignage du père de l'adolescent tué à Bondy

La victime et son père étaient avec la directrice du centre quand le meurtrier est descendu de son scooter et a glissé son pistolet à travers la boîte aux lettres du local pour viser l'adolescent, le touchant mortellement.

"Elle l'a vu et elle a dit : 'C'est lui, il ne faut pas lui ouvrir la porte !'", raconte son père, Ahmed Kaid, au micro de TF1 et LCI. "Et tout de suite, il a sorti l'arme, il a tiré et la balle a touché mon fils." L'adolescent touche alors sa poitrine et affirme à son père qu'il a "mal". "Je suis parti regarder s'ils étaient partis et quand je me suis retourné, mon fils était par terre", complète son père.

"On reste solidaires, c'est un petit enfant de Bondy. C'est un fils, c'est un frère, c'est un pote. Ça n'a plus aucun sens, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. On a peur pour nos enfants", rapporte un habitant du quartier, venu rendre hommage à Aymen.