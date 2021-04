Que sait-on de Rémy Daillet, organisateur présumé de l'enlèvement de Mia et recherché à l'international ?

Il est l'organisateur présumé de l'enlèvement de la petite Mia retrouvée dimanche 18 avril, saine et sauve, après cinq jours d'intenses recherches. Un juge d'instruction de Nancy a délivré un mandat d'arrêt international contre Rémy Daillet qui "apparaît comme l'animateur principal de la mouvance dans le cadre de laquelle s'inscrivent les mis en cause", a annoncé mardi 20 avril le procureur de la République de Nancy François Pérain.

Plus en détail, poursuit le magistrat, Rémy Daillet "aurait joué un rôle dans l'organisation de l'enlèvement et aurait ainsi fourni les coordonnées de l'accueillante de la mère et de l'enfant à Neuchâtel". Le journal Le Parisien le présente comme un ancien cadre du Modem, dont il présida la fédération de Haute-Garonne. Âgé de 54 ans, il vit en Malaisie depuis plusieurs années. Exclu du parti centriste en 2010, il est depuis devenu une figure du mouvement complotiste et défend l'idée d'un coup d'État populaire, selon le quotidien.