Qui est Laure Beccuau, qui pourrait devenir la première femme à la tête du parquet de Paris ?

Laure Beccuau devrait être la première femme nommée à ce poste sensible, l’un des plus exposés de la magistrature. Il a été réorganisé pour coordonner la lutte nationale contre le crime organisé et la haine en ligne, confiée à un pôle spécialisé en janvier 2021. En revanche, le procureur de Paris n’est plus chargé des affaires de grande délinquance financière depuis la création du parquet national financier (PNF) en 2014 et celles de terrorisme depuis l'entrée en fonctions du parquet national antiterroriste (Pnat) il y a deux ans.