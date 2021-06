Rave-party illégale à Redon : les forces de l'ordre évacuent le site, 7 nouveaux blessés

TEKNIVAL - Des affrontements dans la nuit, puis une évacuation par les gendarmes samedi en fin d'après-midi : des incidents ont fait plusieurs blessés près de Redon (Ille-et-Vilaine) après l'organisation d'une rave-party sauvage. Cinq personnes ont été placées en garde à vue.

Le calme est revenu près de Redon, samedi après-midi, après une fête sauvage qui a suscité de violents affrontements avec les gendarmes dans la nuit. Peu après 17 heures, les forces de l'ordre ont lancé une opération d'évacuation des personnes toujours présentes sur le site, utilisant notamment des gaz lacrymogènes. L'intervention "a duré 45 minutes" et "a permis la neutralisation de l'ensemble des dispositifs de diffusion de son" a indiqué le préfet, qui précise qu'elle "s'est déroulée dans d'excellentes conditions de sécurité". L'opération, qui s'est accompagnée d'"une dizaine d'interpellations", a toutefois causé six nouveaux blessés légers parmi les forces de l'ordre et un blessé léger parmi les participants.

Trois enquêtes ouvertes à Rennes et à Redon

Des affrontements ont eu lieu pendant plus de sept heures près de Redon, en Ille-et-Vilaine, entre les gendarmes et plusieurs centaines de personnes suite à une tentative de dispersion d'une fête illégale. Et ceux-ci ont été d'une "extrême violence", a décrit la préfecture, selon qui les forces de l'ordre ont été "confrontées à des individus violents qui refusent de quitter les lieux de ce rassemblement interdit" et essuyé "des jets de cocktail Molotov, boules de pétanque, morceaux de parpaings". Dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Rennes, cinq hommes, dont quatre n'ont aucun antécédent judiciaire, ont été placés en garde à vue pour des faits de "violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique".

D’après le bilan provisoire communiqué par le préfet d’Ille-et-Vilaine Emmanuel Berthier, on dénombrait à l'issue des affrontements de la nuit cinq blessés parmi les 400 gendarmes mobilisés, dont deux qui ont été conduits à l'hôpital de Redon. Plusieurs blessés sont aussi à déplorer du côté des participants, sans que l’on sache encore précisément combien. Un jeune homme de 22 ans, habitant à Rennes et inconnu de la justice, a eu une main arrachée au cours de ces affrontements, a également confirmé le préfet lors d'une conférence de presse ce samedi matin, qui n'a pas donné de détails supplémentaires sur les causes de l'accident. La victime "subit actuellement une intervention chirurgicale tendant à une amputation", a communiqué le parquet de Rennes en début d'après-midi, après l'ouverture d'une enquête "pour blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois". Une troisième enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Redon relative à "l’organisation de la free party". "Les gendarmes mobiles ont fait usage de grenades et de tirs de LBD", mais aussi de gaz lacrymogènes pour disperser les fêtards, a expliqué à LCI Clément Lanot, journaliste indépendant présent sur place. Les blessés sont actuellement "pris en charge par les services de secours et les associations de protection civile, mobilisées sur place par le préfet", a précisé la préfecture sur Twitter.

Une rave party a fini par se dérouler samedi 19 juin, en dépit de l'interdiction préfectorale. − LOIC VENANCE / AFP

En réalité, un millier de personnes ont voulu se rassembler vendredi soir dans un champ près de Redon, dans le secteur de l’hippodrome, pour y faire la fête et rendre hommage à Steve Maia Caniço, mort noyé à Nantes il y a deux ans, au cours d’une Fête de la musique interrompue par la police. Sur place, les aspirants à la fête n’ont trouvé qu’un dispositif policier. Ces affrontements, qui duraient depuis minuit, ont cessé au petit matin, vers 6h, lorsque les fêtards ont fini par s'installer dans un champ voisin. Mais les tensions ont repris de plus belle suite à une nouvelle tentative d'expulsion des gendarmes sous des nuages de gaz lacrymogènes, avant que ces derniers ne quittent définitivement les lieux vers 8h et laissent le "Teknival" se dérouler. "Ce matin, le calme est revenu", a déclaré le préfet tout en demandant "de façon très claire aux participants de quitter les lieux", qui étaient encore plusieurs centaines à être rassemblés. Ce samedi midi, les fêtards dansaient toujours malgré la pluie et les autorités locales attendaient les consignes du ministère de l'Intérieur pour intervenir. Deux jours plus tôt, la préfecture avait pris un arrêté visant à interdire ce type de "rassemblement festif à caractère musical de type teknival ou rave-party pouvant regrouper plusieurs centaines de participants" et "susceptible de se dérouler entre le vendredi 18 et le mardi 22 juin 2021 en Ille-et-Vilaine".

Sur Facebook, un appel du collectif Teknival des Musiques Interdites avait été lancé jeudi "à toutes les forces de la fête libre" du 18 au 22 juin dans la région Pays-de-la Loire. Dans un communiqué ce samedi, le collectif explique avoir voulu "proposer un espace de musicalité et de sociabilité pour les personnes qui en ressentiraient le besoin (...) loin des stratégies individuelles et invisibles permettant à la population d’échapper aux restrictions". D'après le maire de Redon interrogé sur LCI, le plan initial était de se rassembler en Loire-Atlantique, "du côté de Pont-Château", mais a été "déjoué par les forces de l'ordre". La ville de Redon aurait été choisie ensuite.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.