Procès filmés : "Le risque de voyeurisme ou d'usage sauvage de l'image sera limité"

Le garde des Sceaux souhaite "ouvrir les audiences aux caméras" pour "faire œuvre de pédagogie" et ne plus "seulement filmer les procès pour l'Histoire". Ce jeudi, Eric Dupond-Moretti assure que cette mesure, qui fait partie du projet de loi de réforme de la justice, n'aura pas pour objectif de " verser dans le trash, le sensationnalisme".

Il y a un intérêt pédagogique évident à filmer les procès : on ne peut parler de la justice sans la connaitre et l'avoir vu à l'œuvre. Il y a aussi un intérêt démocratique : cette meilleure connaissance renforcerait sa légitimité, traditionnellement faible dans notre pays. Le meilleur argument en défense de la justice est son audience publique. Enfin, il y a un intérêt du point de vue de la responsabilité du juge : nous serions ainsi "juge" de son attitude au moins à l'audience.

Le risque de voyeurisme ou d'usage sauvage de l'image sera limité même si on ne connait pas encore le détail de la réforme. À partir du moment où c'est la Chancellerie qui donne les autorisations, comme le dit le Garde des sceaux, il y aura un cahier des charges à respecter dans les prises de vues, les délais de consultation des images et leur diffusion. Les sociétés privées chargées du filmage devront le respecter. Ce qui suppose aussi d'équiper les tribunaux, de créer un service dédié au ministère et de préparer les acteurs du procès qui manifestent des craintes même si leur liberté de choix sera à respecter. L'expérience du procès des attentats de janvier 2015 intégralement filmé sera riche d'enseignements.

Quels sont les recours pour les parties si elles ne souhaitent pas être filmées ?

La limite est le droit à la vie privée. À savoir, le refus de toute exposition au regard du public et droit à l'oubli. Ce droit doit être garanti ex-ante (dans les choix de filmer telle ou telle audience pour telle ou telle personne) et ex post (dans le respect de ce droit par des recours). Je pense aux victimes et aussi aux détenus dont il faut préserver les chances de réinsertion.

Des pays filment déjà leurs audiences. Quels sont les enseignements que l'on peut retenir ?

En Espagne, dans certains Etats américains, des audiences sont déjà visibles sur internet. Mais ce sont surtout les juridictions pénales internationales (notamment à La Haye ou récemment le procès de Hissene Habré au Senégal) qui filment intégralement leurs audiences. L'impact sur les sociétés concernées est réel notamment pour rendre visible la lutte contre l'impunité et pour satisfaire les victimes.