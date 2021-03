"Il nous manipulait tous" : les proches de Magali Blandin sous le choc après les aveux de son mari

Après l’annonce des aveux de ce dernier, Agnès et Richard, des amis du couple, se sont sentis trahis : "Il est venu nous voir comme si de rien n’était, avec ses enfants, il était zen. (…) Il parlait de Magali comme si elle était encore vivante. Il nous manipulait tous, c’est un bon comédien. Je lui ai dit : 'Bon courage pour la suite' et il m’a répondu : 'Le pire, c’est de ne pas savoir où est Magali.' C’est une phrase que je n’oublierai jamais, alors qu’il savait très bien où elle était. Quand on a su ça, je me suis dit : 'Il s’est foutu de ma gueule'", réagit Agnès.

Le 11 février dernier, Magali Blandin, éducatrice spécialisée de 42 ans, disparaît subitement. Après des semaines de recherche, son mari, Jérôme Gaillard, dont elle est séparée et avec qui elle a quatre enfants, avoue le meurtre de Magali, qu’il a tuée à coups de batte de baseball, et ce après avoir fait croire à sa disparition pendant plusieurs semaines.

Pour Grégory, qui a passé plusieurs mois auprès du couple en 2017, les aidant à rénover leur maison en échange d’un logement gratuit, Magali était constamment rabaissée par son mari : "Psychologiquement, il la rabaissait, c’était un truc de malade. Moralement, il la détruisait. J’ai mangé avec eux plusieurs fois et des fois à table il était méchant avec elle. Pour lui, c’était une bonne à rien, alors qu’elle faisait beaucoup de choses."

Après une nouvelle dispute le 3 septembre dernier et une plainte classée sans suite, la jeune femme avait décidé de divorcer et s’était installée seule dans un appartement. Selon son avocat, Me Jean-Guillaume Le Mintier, Jérôme Gaillard n'a jamais fait le deuil de la séparation : "Il m’explique son geste en disant qu’il n’a jamais supporté le départ de Magali. Pour lui, elle, les enfants et la maison formaient un tout indissociable, un édifice dont les fondations étaient Magali. Il a progressivement perdu pied, est devenu l’ombre de lui-même et qu’il en est arrivé à commettre l’irréparable. Un geste qu’il qualifie d’odieux, d’impardonnable, indicible, qu’il regrettera toute sa vie."