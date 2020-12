RER C : le trafic perturbé après la chute d'une poutre de 400 tonnes

LE RER C à l'arrêt. La chute d'une poutre sur un chantier de BTP dans le XIIIe arrondissement de Paris a entraîné une interruption de trafic sur des tronçons de la ligne, ont indiqué ce mardi la SNCF et la mairie de Paris. Le trafic des trains est également perturbé au niveau de la gare d'Austerlitz.

Selon la SNCF, l'accident s'est produit vers 02h00 du matin. Le trafic, lui, a été interrompu à partir de 05h00. Selon des comptes Twitter qui ont diffusé des photos de l'incident, c'est une poutre en béton de 400 tonnes qui a chuté sur les voies du RER C, l'un des axes de transports en commun les plus empruntés en région parisienne.

"Le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Massy-Palaiseau et entre Paris Austerlitz et Juvisy jusqu'à la fin de la journée. La circulation est également interrompue entre St-Quentin en Yvelines et Versailles Chantiers", a précisé la SNCF, qui met régulièrement à jour les informations trafic sur le compte Twitter et le site. Pour les trains, les arrivées et départs ont été déplacés à la gare de Paris Bercy.