Roissy : une collision entre deux avions évitée de peu après un lapsus

Les mots ont leur importance et, dans ce cas précis, ils peuvent s'avérer vitaux. Dans un rapport publié ce lundi, le Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) raconte comment deux avions ont failli entrer en collision sur la piste de l'aéroport de Roissy. Dans le rôle principal de ce qui aurait pu être un drame : une contrôleuse aérienne qui a fait un lapsus alors qu'elle devait indiquer aux engins aériens l'endroit précis où ils étaient censés atterrir et décoller.

Si les dégâts auraient pu être importants, ce type d'erreur n'est pas rare. Dans les colonnes du Parisien, il est rapporté qu’1,4 événement de confusion verbale et opérationnelle est enregistré pour 10 000 vols, selon une étude d’Eurocontrol. "Le lapsus est une erreur inhérente au dispositif actuel dans lequel l’humain occupe une grande place, vue l’alternance entre les pistes droite (left) et gauche (right)", rapporte auprès du BEA la commission locale de sécurité (CLS) du service de la navigation aérienne de l’aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle. Après l’incident, un groupe de travail a été créé avec afin de sécuriser davantage des communications entre le sol et l’air.