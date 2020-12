Roubaix : un policier pris en photo par Google Maps en train de faire des doigts d'honneur

Drôle, gênante, choquante... Les internautes sont partagés sur une photo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques semaines. Et pour cause : ce cliché insolite montre un policier adressant des doigts d'honneur à la caméra embarquée d'un véhicule de Google, chargé de cartographier des rues de France. La scène, qui s'est déroulée dans une rue de Roubaix (Nord) au cours de l'été 2019, avait jusqu'ici échappé aux yeux de tous. Mais c'est le 12 novembre dernier, lorsque le compte Twitter "Best of Google Maps" le relaie, que le cliché devient aussitôt viral. Retweetée plus de 7000 fois et "likée" plus de 38.000 fois, la photo fait vite le tour du réseau social.