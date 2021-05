Au moins sept morts après une fusillade dans une école en Russie

Le bilan a été revu à la baisse mais reste particulièrement lourd. Sept élèves ont été tués ce mardi matin dans une école à Kazan et une vingtaine d'autres personnes blessées. C'est la plus grave fusillade dans une école russe - où ce genre de drame est relativement rare et où le contrôle des armes est strict - depuis 2018. Selon les agences de presse russe, l'un des tireurs, un adolescent, a été interpellé et un autre tué.

"Les forces de l'ordre ont arrêté un adolescent, qui est soupçonné d'être à l'origine de la fusillade", a déclaré une autre source au sein des services de secours citée par l'agence Ria Novosti, qui ajoute que 21 brigades d'ambulanciers ont été dépêchées sur place. Les autorités régionales ont précisé à l'AFP que 20 personnes, 18 enfants et deux adultes, avaient été hospitalisées. "Parmi elles, six mineurs sont dans un état grave et en soins intensifs."

Le président Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux familles des victimes et ordonné de revoir les règles régissant le port d'armes, selon son porte-parole, Dmitri Peskov.