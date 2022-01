Saint-Brieuc : un homme tué par arme blanche la nuit du Nouvel An pour des insultes

Un Nouvel An mortel sur fond d'alcool et de drogue. Un homme de 26 ans a été retrouvé mort, poignardé au cœur, samedi 1er janvier à Saint-Brieuc, au sein de la résidence Mirage, située boulevard Vauban, à Saint-Brieuc. Deux individus ont été mis en examen et placés en détention provisoire des chefs de meurtre et complicité de meurtre, dimanche 2 janvier, a annoncé le procureur de la République Nicolas Heitz. Le drame s'est produit vers 4h30 du matin lors d'une soirée de la Saint-Sylvestre, organisée par un homme de 29 ans dans un appartement, à laquelle la victime et sa compagne participaient.

"Les participants y consommaient de l'alcool et des produits stupéfiants. Au cours de la soirée, une altercation éclatait (...) entre le locataire de l'appartement et organisateur de la soirée, un autre individu âgé de 21 ans également placé en garde à vue, la victime et sa compagne", a indiqué le procureur de la République dans un communiqué. "L'organisateur de la soirée portait des coups de poing à la victime qui répliquait par des coups de pieds. L'individu de 21 ans allait alors chercher un couteau et frappait la victime puis lui portait un coup de couteau." La victime, inanimée, a été laissée sans vie dans les parties communes.