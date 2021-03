Saint-Étienne : 18 cyclistes fauchés par une voiture

Un des adolescents, âgé de 14 ans, se trouve en urgence absolue et a été évacué vers le CHU de Saint-Étienne. Deux autres se trouvaient en urgence relative et dix étaient en état de choc, selon les pompiers dépêchés sur place. 43 pompiers sont intervenus sur les lieux de l'accident, assistés de 21 véhicules dont 7 ambulances et une équipe du Samu. Une vingtaine de gendarmes se sont également rendus sur place.

Selon les derniers éléments récoltés par la gendarmerie locale, le groupe de cyclistes circulait en colonne lorsqu'une voiture roulant en sens inverse s'est retrouvée face à un véhicule en train de doubler et s'est rabattue sur la file indienne du club cycliste.

Depuis, une cellule d'écoute psychologique a été montée à la caserne de Saint-Just-Saint-Rambert pour accueillir les jeunes et leurs familles. Également en état de choc à l'arrivée des pompiers, la conductrice devait être entendue par les gendarmes. Les tests d'alcoolémie et de produits stupéfiants réalisés se sont d'ores et déjà révélés négatifs. Le parquet de Saint-Étienne a ouvert une enquête pour blessures involontaires aggravées par la conduite d’un véhicule, afin de " savoir si quelqu’un a commis une faute de conduite et dans quelle conditions", a expliqué le procureur David Charmatz.