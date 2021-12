Saône-et-Loire : une adolescente meurt électrocutée avec le chargeur de son téléphone portable

Des policiers de la brigade anti-criminalité avaient tenté de réanimer l'adolescente qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers et le SMUR avaient pris le relai et conduit la victime à l'hôpital. "C'est un accident bête, mais qui a des conséquences tellement graves", avait confié la mère de la jeune fille au JSL jeudi, alors qu'elle était dans les couloirs de l'hôpital de Bron, "que cela serve à d'autres adolescents parce qu'ils sont tous avec leur téléphone greffé à la main !"

Selon l’Observatoire national de la sécurité électrique, chaque année, 40 décès par électrocution et environ 3000 électrisations (choc électrique sans conséquence mortelle) sont recensés en France. Dans un message de prévention, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recommandait notamment de charger ses appareils électroniques en dehors des pièces humides et de ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche un appareil électrique branché sur le secteur, y compris un téléphone étanche et résistant à l’eau.