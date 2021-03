Sarkozy condamné : "Le parquet national financier ne fait pas de politique", assure le procureur

"On nous a accusés de vacuité. On nous a dit que ce dossier est vide, que les réquisitions du parquet sont elles-mêmes vides. Je rappelle que le parquet a requis à l'audience pendant cinq heures. Cinq heures de démonstration qui se sont soldées par un jugement qui fait 254 pages", ajoute le procureur répondant ainsi aux nombreuses critiques et accusations qui visent le parquet national financier (PNF).

Une conversation entre un client et son avocat peut-elle être utilisée contre lui ? "C'est une question qui a beaucoup agité et qui continue d'agiter les juristes. C'est une situation qui a été validée par la plus haute instance judiciaire française, la Cour de cassation, et au-delà par la plus haute instance judiciaire européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. À partir du moment où on nous donne le feu vert au plan de la jurisprudence, il n'y avait aucune raison que le parquet national financier s'en prive. Ça ne me choque pas dès lors que la loi le permet", estime Jean-François Bohnert chez nos confrères.

Au sujet des "méthodes contestées" du parquet, Jean-François Bohnert réplique : "Le PNF ne fait pas de politique. Le PNF ne connait pas non plus d'infractions politiques des infractions économiques et financières qui ont parfois l'apparence par la qualité politique des personnalités que ces procédures peuvent mettre en scène. Pour le reste, nous ne faisons pas de politique et ne cherchons pas à rentrer dans un débat quelconque".