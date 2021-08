Savoie : un coureur fait une chute mortelle à 2000 m d'altitude lors d'un ultra-trail

L'épreuve, baptisée "Sur les Traces des Ducs de Savoie", plus connue sous l'acronyme TDS, est l'une des courses à pied en montagne organisées autour de Chamonix en amont de l'UTMB, la célèbre course d'endurance extrême qui débutera, elle, vendredi.

"La grande famille des trailers, et plus particulièrement celle de l'UTMB, est profondément attristée et se joint à l’équipe d’organisation pour présenter ses condoléances à la famille et aux amis de la victime." Il s'agit du premier accident mortel sur les courses de l'UTMB depuis la première édition en 2003, selon les organisateurs.