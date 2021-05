Savoie : sept morts dans deux avalanches, le risque "particulièrement élevé" ce week-end

Sept personnes ont perdu la vie ce samedi dans deux avalanches déclenchées en Savoie, non loin de la frontière italienne. La première a eu lieu en fin de matinée, sur la commune de Valloire, dans le secteur du col du Galibier, à 2642 mètres d'altitude. Quatre personnes, âgées de 42 à 76 ans et originaires des environs de Grenoble, sont décédées, selon un bilan communiqué par la préfecture du département.

Deux groupes de randonneurs, composés de trois et deux personnes, ont été emportés et une seule d'entre elles a survécu, retrouvée en bonne santé par les secours. Six militaires du Peloton de gendarmerie de haute montagne, deux hélicoptères et deux chiens d'avalanche avait été engagés pour porter secours aux victimes.