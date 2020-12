Sécurité du Nouvel An à Paris : "Évidemment, il y a une certaine appréhension"

"Ça risque d'être compliqué à gérer. On sait déjà que des gens veulent trinquer en plein air, que d'autres veulent faire la fête dans les appartements et dans les sous-sols des bars, et que d'autres encore n'attendent que les 12 coups de minuit pour mettre le bazar, pour rester poli. Et nous, on va devoir, comme on le peut, gérer tout ça", indique un policier parisien ce mercredi à LCI.

La veille, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 100.000 forces de l'ordre seraient mobilisées dans l'Hexagone pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Le détail pour l'Ile-de-France dont Paris n'est pas encore connu. "Nous serons en nombre c'est certain. Après, il va y avoir beaucoup de boulot et évidemment il y a d'ores et déjà une appréhension", commente Grégory Goupil, secrétaire régional du syndicat de police Alliance. "On nous a demandé de faire respecter le couvre-feu dès 20h en verbalisant, mais s'il y a des violences et des débordements, nous devrons prioriser nos missions."