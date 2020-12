Comment les "Black Blocs" échappent-ils aux interpellations ?

EXPLICATIONS - Ces individus vêtus de noir et masqués utilisent différentes stratégies afin d'éviter de se faire interpeller par les forces de l'ordre. Tour d'horizon des méthodes employées.

Les Black Blocs inondent les débats politiques actuels. Vêtus de noir et toujours masqués, ces individus infiltrent les cortèges de manifestants depuis maintenant quelques années. Ils se distinguent par quelques actions violentes et symboliques. À l'instar de la manifestation du samedi 28 novembre, où ces activistes ont mis le feu aux rideaux de la Banque de France. Qui sont-ils ? "Les Black Blocs, c'est avant tout une tactique, une manière de s'organiser. Certains sont issus des réseaux de l'ultra gauche mais pas tous. Ils n'ont pas de stratégie de changement global", avance Francis Dupuis-Deri, politologue et auteur d’un ouvrage consacré à ce mode opératoire. Et leur méthode semble plutôt bien huilée puisque les forces de l'ordre auraient du mal à les interpeller. Sur les 300 à 400 "casseurs" dénombrés par Gérald Darmanin à Paris, 30 interpellations ont eu lieu... et encore, ne sait-on pas si ces derniers sont tous affiliés à la mouvance.

Comment y parviennent-ils ? "Ils utilisent différents paravents pour qu'on ne les identifie pas", répond Francis Dupuis-Deri. Ce mouvement - né en Allemagne dans les années 80 - a développé un florilège de méthodes qui lui permettent d'éviter d'être interpellés. Par exemple, on peut les voir se réfugier derrière un parapluie pour se protéger des bombes lacrymogènes ou bien peindre les écrans de vidéo surveillances pour éviter de se faire repérer. En guise "d'armes", ces individus en noir font là aussi preuve d'imagination. Ils récupèrent ce qu'ils trouvent sur la chaussée afin de ne pas se faire repérer lors de contrôles préventifs. Une scène, assez simple aux premiers abords, illustre leur bonne organisation : un Black Bloc dépose deux gros cailloux sur un muret. Quelques minutes plus tard, un deuxième individu vient chercher la première pierre suivie d'une troisième personne qui récupère la dernière. Pas un mot ne sera échangé entre les différents individus.

Leur tactique, c'est la vitesse - Fabien Jobard, sociologue

Mais l'atout phare des Black Blocs tient en un seul mot : leur mobilité. C'est sur ce terrain que les forces de l'ordre ont le plus de mal à les suivre. "Les fonctionnaires de police sont de plus en plus équipés défensivement et peinent à courir avec quinze kilos d'équipement sur le dos. La tactique des Black Blocs, c'est la vitesse : vitesse d'intervention et vitesse de disparition ensuite", éclaire le sociologue Fabien Jobard. Et une fois leur action terminée, ces individus enfilent généralement des vêtements de couleur pour mieux se fondre dans la foule. Ni vu, ni connu.

Si leur stratégie est aussi bien rodée, c'est que les Black Blocs connaissent bien les individus qui sont en face d'eux. "Les activistes qui prennent part aux violences sont familiers des méthodes de la police. Ils savent décrypter les réactions des forces de l'ordre et éviter les interpellations en flagrant délit", souligne Olivier Cahn, professeur de droit pénal à l’Université de Tours. Souvent la chorégraphie reste la même. Ils essaiment en petits groupes afin de saturer les services d'ordre et se replient en suite en bloc afin de se défendre ensemble. "Les Black Blocs se différencient des traditionnels casseurs qui agissent de manière individuelle. Leur mode d'action très rodé explique que les services de police aient du mal à anticiper et à maitriser leur rassemblement.", continue le spécialiste.

Et ce n'est pas Alain Vastel, secrétaire national CRS pour Unité SGP Police qui dira le contraire : "Ils ont eu le temps de s’aguerrir aux techniques et d’anticiper des dispositifs mis en place par les forces de l’ordre." Au fur et à mesure, les forces de l'ordre ont aussi noté quelques spécificités chez les Black Blocs. Alain Vastel mentionne la présence de "véhicules stationnés sur le parcours qui leur servent de point d’appui ou à stocker du matériel ou des vêtements." Preuve que rien n'est laissé au hasard, les Blacks Bloc portent aussi des gants afin de ne laisser aucune trace.

Audrey Parmentier