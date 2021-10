Que sait-on de la nouvelle police municipale de Paris déployée ce lundi ?

Les policiers municipaux ont ainsi quatre missions : protéger les piétons en faisant respecter les règles de circulation, intervenir sur les tapages à l'aide de sonomètres, faire respecter la propreté de la ville, en sanctionnant notamment les dépôts sauvages et déchets de mégots, des infractions pouvant être sanctionnées de 135 euros.

Enfin, les 154 agents ont vocation à être une police de proximité, présente sept jours sur sept sur la voie publique, jusqu'à minuit, voire 2 heures du matin l'été. Les policières et les policiers municipaux patrouillent à pied ou à vélo, avec une attention particulière aux soirs et aux weekends.

Les agents, qui n'ont pas vocation à remplacer la police nationale mais à constituer un premier niveau d'intervention, seront équipés de gilets pare-balles, de tonfas (sorte de matraque) et de bombes lacrymogènes. "La police municipale parisienne est joignable à partir du 19 octobre 24 h/24 et 7 j/7 grâce à une extension des missions du 3975", indique la mairie de Paris sur son site Internet. "Aujourd’hui, les agents municipaux en charge de la sécurité sont joignables via l’application "Dans ma Rue", par courriel, courrier ou encore sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)".