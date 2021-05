"Sept à Huit" : quand Nordahl Lelandais clamait son innocence après la disparition de la petite Maëlys

Avant la disparition de la petite Maëlys, il y eut celle d'Arthur Noyer. L'énigmatique Nordahl Lelandais est jugé à partir de ce lundi pour le meurtre du jeune militaire, une comparution très attendue tant ce suspect intrigue et déconcerte. L'ombre de la fillette, dont la mort avait suscité l'émoi dans l'opinion publique, planera inévitablement sur le palais de justice de Chambéry. Et pour cause, l'homme aujourd'hui âgé de 38 ans n'a été soupçonné du meurtre du militaire qu'après sa mise en cause dans la mort de Maëlys. Pendant des mois, il a échappé à tout soupçon...

Maëlys, 8 ans, a disparu le 27 août 2017 vers 3h du matin, lors d'un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère). Rapidement suspecté, Nordahl Lelandais, une connaissance du marié, qui s’est invité à la noce, est entendu par les enquêteurs. Il s’est absenté à trois reprises au cours de la nuit, notamment au moment de la disparition de la petite fille. Il porte aussi des égratignures suspectes aux bras et aux genoux. Et, surtout, a méticuleusement nettoyé sa voiture dans une station-service, le lendemain du mariage, pendant plus de deux heures avec des produits connus pour brouiller l’odorat des chiens.

Confronté aux accusations dont il fait l'objet, Nordahl Lelandais a réponse à tout. "Qu’il y ait eu une voiture à nettoyer, c’est parce qu’elle avait été à vendre", expliquait alors le suspect. Et pour les blessures ? "Ça, c’est les choses courantes de la vie (...) On fait un bout de jardin et parfois on se prend une petite branche dans les pieds (...) Les enquêteurs ont bien compris et ont bien vu ces choses-là", affirmait-il.

Avant cet échange téléphonique, l'équipe de "Sept à Huit" avait rencontré sa mère, Christiane. Elle venait de retrouver son fils à la sortie de sa garde à vue. Nordahl Lelandais lui avait là aussi assuré de son innocence. "On pleurait tous les deux, on s’est serré dans les bras et il m’a dit : 'C’est une histoire de fou. Je t’assure maman, c’est du n’importe quoi, je ne peux faire une chose pareille (...) Ne t’inquiète pas, ça va s’arranger. Ils trouveront le coupable. Ce n’est pas moi, je t’assure'", relatait sa mère à l'époque.