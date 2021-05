Monique Olivier brisera-t-elle le pacte qu’elle a noué avec Michel Fourniret ?

Michel Fourniret est décédé lundi 10 mai à l’âge de 79 ans, emportant avec lui ses secrets dans sa tombe, notamment pour les quatre dernières affaires pour lesquelles le tueur en série a été récemment mis en examen. Des "cold cases" non résolus par une justice qui a tardé à cerner le parcours de ce tueur itinérant et imprévisible.

Pour les familles et les proches des victimes, l’annonce de sa mort a été un véritable coup de massue. Aujourd’hui âgé de 91 ans, Claude Domèce a perdu tout espoir de savoir ce qui est véritablement arrivé à sa fille lorsqu’il a appris dans le journal la mort de l'homme qui a avoué avoir assassiné Marie-Angèle, sa fille disparue en 1988, l’année de ses 13 ans. Michel Fourniret a récemment admis sa culpabilité, mais son corps n’a jamais été retrouvé.

En 2007, quatre ans après son arrestation en Belgique, Michel Fourniret avait adressé un courrier au juge depuis sa prison, lui indiquant qu’il avait des choses à révéler au sujet de plusieurs disparitions, dont celle de la petite Estelle Mouzin, disparue il y a dix-huit ans. Mais la justice voulait un procès rapide et avait ignoré ce courrier à l’époque.

- Me Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier

Elle va incarner à elle seule le visage du diable - Me Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier

Tout repose désormais sur les épaules de son ex-épouse et complice de crime, Monique Olivier. Pas simple aujourd’hui pour elle de se libérer d’un pacte criminel qui l’a liée à Michel Fourniret pendant plus de 15 ans. Son avocat, Me Richard Delgenes, craint toutefois que sa cliente, à l’origine de chaque nouvelle avancée, ne se referme dans le mutisme.

"Au lieu d’avoir le diable à double visage, avec Michel Fourniret d’un côté et Monique Olivier de l’autre, vous aurez un seul visage, c’est celui de Monique Olivier, souligne-t-il. Elle va incarner à elle seule le visage du diable. Alors que, jusqu’à présent, on avait quand même Michel Fourniret qui incarnait le diable absolu et Monique Olivier qui était sa complice."