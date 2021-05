Soupçons d'agressions sexuelles : l'OMS sommée de s'expliquer par 53 pays membres

Après les accusations, l'heure des comptes. Vendredi 28 mai, 53 pays membres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont exprimé leur "inquiétude" sur des informations suggérant que les dirigeants de cette agence spécialisée des Nations unies ont omis de rapporter des cas d'agressions sexuelles commises par des membres du personnel de l'OMS.

Dans le texte, signé notamment par l'Union européenne et les États-Unis, et présenté par le Canada au cours de l'Assemblée mondiale de la santé, les 53 États en questions évoquent "des informations de médias suggérant que la direction de l'OMS était au courant de cas d'exploitation sexuelle, d'agressions et de harcèlement sexuel et a omis de les rapporter comme l'exige le protocole de l'ONU et de l'OMS", ainsi que des "allégations selon lesquelles des membres du personnel ont tenté d'étouffer ces affaires".