Soupçons de détournement : l'ex-maire de Marseille Jean-Claude Gaudin en garde à vue

Dans un rapport au vitriol rendu fin 2019, la chambre régionale des comptes avait épinglé la gestion de la ville sous l'ère Gaudin, des finances au personnel en passant par l'immobilier. La chambre s'était notamment étonnée d'une "gestion des départs en retraite (...) pour le moins coûteuse" à la Ville de Marseille, avec plusieurs maintiens en fonction estimés "illégaux" au cabinet du maire.

Pour les magistrats de la chambre régionale des comptes, la ville violait "sciemment" les règles légales sur la retraite et cause ainsi un préjudice de plus d'un million d'euros par an au contribuable.

Jean-Claude Gaudin a dirigé pendant vingt-cinq ans la deuxième ville de France, avant de céder son poste en 2020, auquel lui avait succédé l'écologiste Michèle Rubirola, depuis remplacée par Benoît Payan (PS).