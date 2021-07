Chute géante sur le Tour de France : que sait-on de la femme interpellée mercredi ?

La spectatrice, en gros plan sur les images, n'est pas passée inaperçue et c'est sans doute ce qu'elle recherchait sans pour autant vouloir provoquer un tel accident. En effet, elle était vêtue d'une tenue peu discrète pour se fondre dans la masse : lunettes et caquette verte, ciré jaune, jean bleu, pull rayé rouge et blanc, et chaussures en cuir. Sur son morceau de carton percuté par les cyclistes, il était écrit au feutre noir : "Allez Opi-Omi !".