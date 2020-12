Strasbourg : le cadavre d'une mère de famille de 25 ans retrouvé dans la forêt, son ex interpellé

C'est la sœur de la victime, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, qui a donné l'alerte. Samedi dernier, un homme âgé de 42 ans, soupçonné d'avoir fait disparaitre son ex-compagne, a été interpellé par la police avant d'être placé en garde à vue.

Selon les premiers éléments de l'enquête et le témoignage d'un des enfants de la victime, le quadragénaire, père des enfants, se serait présenté au domicile de celle-ci le 23 décembre dans le quartier de la Montagne-Verte à Strasbourg (Bas-Rhin) et une violente dispute aurait éclaté. "Un des quatre enfants a indiqué que 'papa avait frappé maman' et qu'elle était restée allongée au sol. Le père a rassuré les enfants avant de les conduire chez un autre membre de la famille. Mais quand les policiers se sont rendus au domicile de la maman après l'alerte, elle n'était pas là, indique une source policière à LCI. C'est le témoignage d'un ami du père, lui aussi interpellé ce week-end, qui a permis aux enquêteurs de retrouver le cadavre. Cet homme de 48 ans a en effet indiqué qu'il avait transporté une malle avec son ami dans la forêt de Vendenheim, au nord de Strasbourg. Il a précisé qu'il ignorait qu'elle contenait un corps. C'est à proximité de ce contenant, dans la forêt, sous de la terre et des branchages que le cadavre de la jeune femme a été découvert."