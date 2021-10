Suicide de Dinah : le parquet de Mulhouse ouvre une enquête pour "harcèlement"

"Une enquête a été ouverte pour des faits de harcèlement dénoncés par la maman" de la jeune fille, a déclaré la procureure Edwige Roux-Morizot. L'enquête a été confiée au commissariat de Wittehnheim (Haut-Rhin), a précisé le parquet, qui a également saisi l'office centrale de lutte contre la haine en ligne afin de "rechercher un certain nombre d'éléments dans le téléphone et dans l'ordinateur" de l'adolescente.

Aucune plainte n'a pour le moment été déposée, a ajouté la procureure. Mais la mère de Dinah avait annoncé dimanche son intention d'en déposer une après la période de deuil de 40 jours observée par la religion musulmane.

L'adolescente, scolarisée en classe de seconde, avait été retrouvée pendue, au domicile familial de Kingersheim (Haut-Rhin), dans la nuit du 4 au 5 octobre. Elle était la dernière et la seule fille d'une fratrie de trois enfants. Selon ses parents, elle était victime d'un harcèlement opéré par des jeunes filles côtoyées au collège à qui elle avait fait part de son homosexualité. "Ma fille a été harcelée pendant deux ans, et pendant deux ans on a fait des pieds et des mains pour que ça s'arrête, mais elles l'ont poursuivie jusqu'à la maison, jusqu'aux réseaux sociaux", avait souligné sa mère.